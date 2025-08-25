Sábado – Pense por si

Está decidido a adotar um gatinho bebé? Muito bem, então estes são os fatores que deve ter em conta

Aproveite essa onda de entusiasmo e prepare tudo para receber o novo membro da família.

25 de agosto de 2025 às 09:23
Guia para adotar um gatinho bebé: prepare-se para o novo membro da família
Chegou o momento de adotar um gatinho bebé. Acreditamos que é um momento emocionante e cheio de expectativas para toda a família, mas que também exige muita preparação e responsabilidade. Por isso, hoje partilhamos consigo algumas dicas para receber o pequeno felino em casa.

