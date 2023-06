Morreu Cormac McCarthy, o autor de "Este país não é para velhos"

O escritor norte-americano Cormac McCarthy, autor de Este país não é para velhos, entre outros, morreu na terça-feira aos 89 anos, em casa em Santa Fé, no estado norte-americano do Novo México, anunciou o grupo editorial Penguin Random House.



O escritor, conhecido por romances apocalípticos e western, como A Estrada, Meridiano de Sangue e Este país não é para velhos, morreu de "causas naturais", de acordo com o grupo editorial Penguin Random House, num comunicado que está a ser citado por vários órgãos de comunicação social internacionais, como a BBC ou o El Pais.





Cormac McCarthy nasceu no estado norte-americano de Rhode Island, em 20 de julho 1933, tendo estudado na Universidade de Tennessee, que acabou por deixar para entrar na Força Aérea.Publicou o primeiro romance, O Guarda do Pomar, em 1965. Seguindo-se Nas Trevas Exteriores (1968) e Filho de Deus (1973).O The New York Times recorda que as personagens de Cormac McCarthy eram "'outsiders', como ele", que "viveu tranquilamente e de forma determinada à margem do 'mainstream' literário", tendo concedido "apenas um punhado de entrevistas".Cormac McCarthy ganhou o Prémio Pulitzer em 2007 com A Estrada, que esteve na base do filme com o mesmo nome, realizado por John Hillcoat e protagonizado por Viggo Mortensen.O escritor foi ainda distinguido com outros prémios, como o National Book Award, em 1992, e o National Book Critics Circle Award pelo romance Belos Cavalos.Este país não é para velhos foi adaptado ao cinema pelos irmãos Coen e venceu o Óscar de melhor filme em 2008.Os livros de Cormac McCarthy são publicados em Portugal pela Relógio d'Água, tendo os primeiros chegado às livrarias com o selo da antiga Teorema. Entre os livros de Cormac McCarthy traduzidos para português estão também A Travessia, Cidades da Planície e O Conselheiro.A Relógio d'Água publicou no ano passado O Passageiro e Stella Maris, que romperam um silêncio de 16 anos do escritor norte-americano.Os dois romances, sobre um irmão e uma irmã, estão interligados e foram publicados nos Estados Unidos com um mês de intervalo.O Passageiro é um romance sobre "moralidade e ciência" e "o legado do pecado", que Cormac McCarthy terá começado a escrever há décadas, enquanto Stella Maris é uma prequela de O Passageiro, passada oito anos antes.A história de O Passageiro segue os irmãos, Bobby e Alicia Western, que "são atormentados pelo legado do seu pai, um físico que ajudou a desenvolver a bomba atómica, e pelo amor e obsessão de um pelo outro", escreveu o The New York Times.Stella Maris assinala a estreia de McCarthy com uma protagonista feminina. O romance, de 200 páginas, segue a irmã de Bobby, Alicia, "um prodígio na matemática cujo intelecto assusta as pessoas e cujas alucinações tomam a forma de personagens, com as suas próprias vozes"."Há 50 anos que planeio escrever sobre uma mulher. Nunca serei suficientemente competente para o fazer, mas a dada altura é preciso tentar", afirmou o escritor em 2009, numa entrevista ao Wall Street Journal.McCarthy há muito que era fascinado por disciplinas científicas, e rodeou-se de especialistas em física teórica e matemática no Instituto de Santa Fé, um instituto de investigação onde era curador e ao qual estava ligado há décadas.