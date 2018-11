Marlon Williams: Abram Alas para o Amor

Os bilhetes para o concerto no Lisboa ao Vivo custam 25 euros, o mesmo preço do passe para o primeiro dia do Festival para Gente Sentada, em que Williams actua, além de Alice Phoebe Lou, Medeiros/Lucas e Filipe Sambado, no Theatro Circo e no GNration. É o que resta: já não há bilhetes para ver IAN, Riding Pânico, Nils Frahm e Núria Graham, no sábado, 17.

"Não há uma sem três." Assim deveria reciclar-se o velho ditado, para o aplicar ao cantor e compositor-prodígio da pequena vila de Lyttelton, Nova Zelândia. Poucos meses após a estreia em Portugal, no palco principal do Vodafone Paredes de Coura, Marlon Williams prepara-se para apresentar outros dois concertos em território nacional: na sexta, 16, no Festival para Gente Sentada, em Braga; e no dia seguinte na capital, no Lisboa ao Vivo.O neozelandês, que se estreou nos discos em 2014 com Sad But True, ao lado de Delaney Davidson, mostra agora Make Way For Love, deste ano, o sucessor do álbum homónimo lançado em 2016.A mescla de géneros, como indie-rock, folk e soul, assim como a meticulosa escrita de canções, marcam este terceiro registo discográfico, que, antecipado pelo single promocional What's Chasing You, o catapultou definitivamente para os palcos de todo o mundo.