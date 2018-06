Marcelo vai cantar com os Xutos & Pontapés no Rock in Rio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e Francisco Louçã são alguns dos convidados para o concerto dos Xutos & Pontapés no Rock In Rio Lisboa, dia 29 de Junho.Nas palavras da banda, o concerto será "especial": Zé Pedro, o guitarrista dos Xutos que faleceu a 30 de Novembro, será homenageado. Além do chefe de Estado e algumas personalidades do Parlamento, também serão convidados especiais amigos e familiares do guitarrista.Marcelo Rebelo de Sousa já havia prometido, durante as cerimónias fúnebres, uma "homenagem em grande" a Zé Pedro. "Era um guerreiro da alegria, da vontade de viver", descreveu na altura o chefe de Estado.O guitarrista dos Xutos & Pontapés, Zé Pedro, morreu em Novembro de 2017, aos 61 anos. O artista estava doente há vários meses, mas a situação foi sempre mantida de forma discreta pelo grupo, tendo só sido assumida publicamente em Novembro, a propósito do concerto de fim de digressão dos Xutos & Pontapés, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.