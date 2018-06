Magia em Albufeira

Albufeira vai espalhar magia na sexta e no sábado, 22 e 23 de Junho. O festival Abrakadabra abre com o mágico Mário Daniel, em Fora do Baralho. No sábado sobem ao palco Solange Kardinay, a mágica cantora, e Yunke com a apresentação de Conjuro. Os espectáculos decorrem, uma vez mais, no Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados, sempre às 21h45.

Mário Daniel teve a sua estreia em público quando tinha apenas 14 anos e ganhou o Prémio de Reconhecimento, em 2011, pela Associação Portuguesa de Ilusionismo. Foi autor do programa de televisão Minutos Mágicos da SIC, que volta à estação ainda este mês e do espectáculo de ilusionismo Fora do Baralho que traz a este festival.





Magia

Solange Kardinaly pertence à terceira geração de ilusionistas portugueses. Começou muito cedo como assistente do pai (Lanydrac) e na adolescência já fazia os seus próprios espetáculos. Como também gosta de música ficou conhecida por cantar nas suas apresentações. A Albufeira traz um número de Quick Change (mudança rápida de roupa). Solange Kardinaly conquistou com este número o 1º prémio de Quik Change, no Concurso Internacional de Magia Geral, de Almussafes (Espanha), sendo a primeira vez que uma mulher ganha o 1º lugar.