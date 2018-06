A segunda temporada de Luke Cage de volta à Netflix

A primeira temporada de Luke Cage foi muito elogiada e Black Panther foi um sucesso no cinema. São dois super-heróis negros num universo branco. Quais eram as suas personagens preferidas em miúdo?

O que é engraçado é que identificamo-nos sempre com o que é mais popular. Sim, gostava do Luke Cage, mas depois apareceu o filme do Super-Homem a expandir a nossa noção do que é um herói e de repente queremos ser o Super-Homem. Aí é que entrámos na conversa da representatividade e diversidade. Daí Luke Cage ser tão importante hoje, porque para os miúdos negros ele é o Super-Homem.



Lia que tipo de banda desenhada?

Lia muito o Homem-Aranha e todo esse gangue da Marvel. Por alguma razão era grande fã dos Alpha Flight, um grupo de super-heróis originários do Canadá. E coleccionava todas as antologias da Marvel que explicavam quem era quem, os seus poderes, as origens, tudo isso.



Luke Cage é uma das séries Marvel mais elogiadas da Netflix. O que podemos esperar da nova temporada?

A segunda temporada está para a primeira como o segundo álbum dos A Tribe Called Quest está para o primeiro. O primeiro [People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm, 1990 ] foi óptimo, mas o segundo [The Low End Theory, 1991] deixou os fãs a dizer "whaaaaaaat" - já mete jazz e outras coisas, está num campeonato à parte. Penso que é uma boa analogia...



Já faz isto há algum tempo. Será correcto dizer que a sua carreira só arrancou realmente há dois ou três anos, com participações em séries como Quarry, The Night Of e The Deuce?

Sim. Foi uma combinação de coisas... Estou em Los Angeles há 14 anos [tem 41]. É uma luta... temos de ter tempo para as audições e ao mesmo tempo dinheiro para pagar a renda... Fazia de tudo, mas mudei de representante em 2013 e isso foi determinante. Antes não tinha acesso à indústria. Com a minha nova agente apareceram oportunidades para me mostrar...



É um tipo grande e sabe fazer cara de mau. Tem receio de ficar ligado a esse tipo de papéis ?

Tenho a capacidade de ser feroz. Lutei muito na minha vida, cresci no Harlem nos anos 80 e 90 - mas nunca como o agressor. Pensei: "Se me vão escolher para fazer papéis de mauzões e se quero ser actor, então vou aceitar e vou mostrar-lhes a humanidade de um vilão. Vou desafiar a percepção à volta destas personagens, porque eles não nascem vilões. É um desafio que me agrada porque sempre aconteceu as pessoas marcarem-me como um tipo mau sem sequer me conhecerem.



E agora, o que vem a seguir?

Ainda há dois dias estava em Los Angeles a filmar a segunda temporada de The Deuce. A primeira apresentou a minha personagem [Big Mike], que agora vai ter um papel maior. Está a ser divertido.



