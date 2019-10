Mães, prostitutas e os amantes: as Mães de Bragança deram uma série

Em Abril de 2003, Portugal recebia uma carta aberta assinada pelas "Mães de Bragança": um pedido de ajuda desesperado para recuperar maridos extraviados nos descaminhos dos bares de alterne das redondezas ocupados agora por brasileiras perfumadas, ternas e hábeis a fazer macumbas para os afastarem das esposas e dos filhos.





No mesmo ano em que o caso Casa Pia nos confrontava com um lado terrível da nossa realidade eis que sai da sombra mais um dos fantasmas da sexualidade lusa: a prostituição, o tráfico humano, a exploração sexual de mulheres.

Bragança, cidade perdida em Trás-os -Montes saltou para a capa da Times britânica como o "novo red light distrit" da Europa. Houve rusgas policiais, investigações, detenções. Houve brasileiras repatriadas e casas de alterne que fechadas.



Houve maridos que voltaram para casa e outros que não. O tempo colocaria um manto negro sobre o caso mas a escritora e argumentista Patrícia Müller viu nele todos os contornos de uma boa tragicómedia: "Foi uma guerra entre mulheres para manterem poder sobre os homens e as suas carteiras, que escondia perversidades maiores como o tráfico e a exploração de seres humanos."



Em 2016, Patrícia transformou-a numa série de ficção; chama-se Luz Vermelha. A realização pertence à dupla de realizadores André Santos e Marco Leão, que faz a sua estreia em televisão, e trouxe para a narrativa uma respiração lenta e um ambiente opressivo onde a violência não se vê, mais se pressente de forma inquietante, algo que não é muito comum em ficção televisiva.



Joaquim Monchique no papel de proxeneta paternal, parolo e violento, é simultaneamente o protagonista e um dos maiores trunfos da série de 13 episódios.

Em entrevista à SÁBADO, Patrícia Müller lembra que "entre o que nos vendem sobre a igualdade e emancipação das mulheres e a realidade há um fosso enorme. Para a maioria dos homens ainda é normal frequentarem prostitutas, distribuírem chapadas e ainda se queixarem que as mulheres não são suficientemente sedutoras. Por outro lado, continuam a existir muitas mulheres que, por falta de independência financeira, vivem totalmente expostas a todo o tipo de violência".

Apesar disto, diz "o caso tem também uma face caricatural irresistível da guerra entre mulheres; de um lado as mães, do outro as prostitutas, de um lado as feias, do outro as bonitas, de um lado as portuguesas, do outro as brasileiras. Havia até quem dissesse que as "Mães de Bragança" eram na verdade uma espécie de prostitutas rivais e os homens eram só aqueles que pagavam as contas". Ou, como escreve o investigador José Machado Pais no livro "Enredos Sexuais, Tradição e Mudança", os homens só queriam "beber uns copos, lavar a vista e desenferrujar os zecas".

A autora explica que quis trabalhar a história "em vários ângulos dando a ver os vários mundos que nela se cruzam sem nunca se conseguirem compreender uns aos outros: há as prostitutas que têm do seu lado a beleza e a capacidade de sedução mas são presas fáceis para os que as redes de emigração ilegal e exploração sexual, as "Mães" que parecem as vítimas mas tiveram uma coragem inaudita ao exporem perante o país a sua miséria conjugal, os jornalistas que investigam o caso mas que também são prisioneiros dos seus problemas pessoais, o inspector do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) que quer ajudar estas brasileiras mas não as compreende e os homens tão infantis como perversos à procura de excitação e novidades".

Este acontecimento é, ainda hoje, paradigmático de como num País que gosta de se pensar como moderno e cosmopolita persistem tradições, atavismos, padrões de comportamento arcaicos, especialmente se a questão é a sexualidade.



Luz Vermelha passa-se numa qualquer cidade de província, onde uma casa de alterne de nome Sela e as suas empregadas brasileiras, africanas e russas dão o golpe de misericórdia no que restava no imaginário português do casamento feliz entre mulheres castas e maridos fieis tudo embrulhado num certo salazarismo que teimamos em manter.

A verdade é que depois de repatriadas as brasileiras e encerradas as casas de alterne de Bragança, as que ficaram por cá limitaram-se a ir trabalhar para Espanha a escassos 40 quilómetros. E, como mostra a investigação de Machado Pais, os homens limitaram-se a seguir as suas "musas" e havia mesmo carrinhas que faziam vários transportes por noite entre os dois lados da fronteira. Os divórcios foram menos do que a dimensão do escândalo faria prever e tudo voltou à normalidade possível.

Agora uma Luz Vermelha volta a acender-se sobre esta história para nos lembrar que o tráfico humano não pára de crescer (segundo dados do SEF) o que é o mesmo que dizer que há, nas nossas cidades movidas a tecnologia sofisticada, muita gente a ser escravizada e violentada todos os dias.

A série conta com música original de Bruno Cardoso (Xinobi) e inclui no elenco Sofia Nicholson, Margarida Vila-Nova, Afonso Pimentel, João Baptista, Maria João Pinho, Dinarte Branco, Graciano Dias, Mariana Badan, Bruna Quintas, Sara Norte, Cecília Henriques, Renata Ferraz, Tati Pasquali, João Lagarto e Teresa Madruga.