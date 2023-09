Joana Bértholo vence Prémio Eça de Queiroz

A escritora de 41 anos foi a vencedora do galardão com A História de Roma, editado pela Caminho.

A escritora, poetisa e dramaturga Joana Bértholo foi a vencedora do Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz / Millennium BCP, com o romance A História de Roma, anunciou a Caminho, editora do livro, em comunicado.



"A errância geográfica e amorosa alicerça-se na maturidade literária e estilística da autora, que faz de A História de Roma uma obra original, resgatando da banalidade um dos temas mais recorrentes da literatura", disse o júri do Prémio Literário, composto por Bruno Vieira Amaral, Carlos Reis, Isabel Lucas, Luísa Mellid-Franco e Manuel Pereira Cardoso.





Além do vencedor, a lista de finalistas deste ano era composta por Cadernos da Água, de João Reis, Desaparecida, de Ricardo Lemos, Grande Turismo, de João Pedro Vala e Periferia, de Catarina Costa. De entre estes, o júri elegeu um livro que "explora a fronteira da ficção e da não-ficção, nunca se desviando da literatura" e que "recupera a ideia da narrativa enquanto viagem, e nela o desenvolvimento de um processo de autoconhecimento."O 14º livro publicado de Joana Bértholo, A História de Roma debruça-se sobre "duas pessoas que foram outrora um casal", e que se reencontram em Lisboa dez anos depois da separação, com a mulher, lisboeta, a conduzir o homem, estrangeiro, "por diferentes percursos na sua cidade, enquanto desnovelam memórias", lê-se na sinopse da edição da Caminho.O Prémio Eça de Queiroz, que contempla um valor monetário de €10 mil, é atribuído a uma obra ficcional de um autor português de até 40 anos, e "visa promover e incentivar a produção de obras literárias em língua portuguesa, bem como homenagear Eça de Queiroz, um dos maiores vultos nacionais e internacionais da literatura e cultura portuguesas", lê-se na página do galardão.Bértholo, lisboeta de 41 anos, é ainda vencedora do Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho com o seu romance de estreia, Diálogos Para o Fim do Mundo, publicado em 2009. O seu 15º e mais recente livro, a novela Natureza Urbana, de abril, tem edição da Relógio d'Água.