Janeiro conta como foi gravar Frag.men.tos

E passaste a escrever em português?

Foi um processo. Sinto que foi por influência do Fachada e do Samuel Úria. Eu apanhei a nova onda contemporânea portuguesa. Foi muito natural. Eu sempre li em português, tinha isso dentro de mim, o que tive de deixar de ter foi vergonha de me exprimir em português.



Achas que a tua persona artística ainda é marcada pelo facto de o Salvador te ter escolhido para o Festival?

Acho que os dois oferecemos um descomprometimento na relação com essa formalidade que é imposta pelas instituições, sabes? Gostamos de quebrar e provocar as pessoas… Agora, artisticamente, sinto que tenho um estilo muito diferente do dele. Acho que quando as pessoas conhecerem o meu trabalho vão perceber perfeitamente que uma coisa não tem nada a ver com a outra.



Então fala-me sobre este disco.

Este disco são 12 canções loucas sobre a minha vida. Eu digo loucas, porque o disco é um disco pouco coeso. Se calhar as pessoas vão ouvir e absorver porque a canção está sempre ali e apresenta coesão. Digo é que ele é desfragmentado porque ele apresenta vários géneros. O Frag.men.tos surge da ideia de pedaços de vida. Eu tenho muito aquela coisa de compor uma canção e falar sobre uma coisa em específico - sobre um desamor ou uma viagem que correu mal. A ideia que eu gostava que ficasse com as pessoas depois de ouvirem o disco era o sentido de verdade, de autenticidade e ao mesmo tempo de ausência de sentido de vida. A necessidade da verdade e a ausência de sentido da vida, acho que é um bocadinho isso.



Para onde é que achas que estás a ir?

Vou num caminho indefinido e eu gosto que seja indefinido - mas se tenho algum sonho é o de que a minha carreira seja longa, que seja um percurso sólido. Gostava de ter um grande hype, mas gostava de não morrer a seguir. Gostava que esse hype fosse controlado por mim.



Se tudo correr mal, o que é que vais fazer?

Se tudo correr mal, vou ser pescador para a Finlândia. É o que estou a pensar.

Tem 24 anos, dois metros e uma certeza: é o artista da família, que podendo ser gestor escolheu fazer canções. "Sou a ovelha negra e branca da família. E branca porque está a correr bem...", diz. Ri muito - está a adorar viver num tempo em que as rádios passam música portuguesa, as pessoas vão a concertos (a 22 no Colombo, a 29 na FNAC Sta. Catarina e na FNAC do Mar Shopping e a 22 de Julho pode vê-lo no MEO Marés Vivas) e começa a perceber-se que entre ele e Salvador Sobral, que o convidou a entrar no Festival da Canção, há acordes de distância. Frag.men.tos é um disco pop com laivos de R&B e jazz, mas também de folk, fado e bossa nova. Música como ele: sem pretensões, mas do tamanho do mundo.Vivia em Coimbra, tinha 12 ou 13 anos e comecei a tocar guitarra. Comecei a fazer umas melodias e a escrever em inglês (nunca tinha escrito em português). Depois tive umas aulas e quando tive de decidir o que ia fazer, escolhi ir para música. Fui para a FCSH estudar Ciências Musicais e fui para o Hot Clube estudar jazz. Quando saí do Hot Clube lancei o meu primeiro EP, que era mais para me apresentar à indústria do que às pessoas.No curso de Ciências Musicais conheci imensa gente - de malta que fazia tecno a malta que fazia rock, malta dos Capitão Fausto… estávamos todos a estudar música clássica, mas havia um grande eclectismo. Conheci um tipo que não era produtor, mas tinha um microfone e um computador e perguntou-me: "Meu, tens altas canções, não queres gravar lá em casa?" E gravámos.