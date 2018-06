LCD Soundsytem em Lisboa a triplicar

Correram rumores, após a edição de This Is Happening, em 2010, de que James Murphy iria acabar com os LCD Soundsystem - que se estrearam em 2005 com disco homónimo, a que se seguiu Sound of Silver em 2007. Porém, a edição de American Dream, em 2017, fez os fãs regozijar.Não admira, pois, que a apresentação ao vivo se faça em três datas, em vez das duas inicialmente anunciadas, no Coliseu de Lisboa: a procura de bilhetes – a €35 e praticamente esgotados – assim o ditou. No entanto, está longe de ser a estreia deste projecto dançável e pop com atitude punk em Portugal: em 2016 esteve no Vodafone Paredes de Coura e antes passou pelo Super Bock Super Rock, NOS Alive, Sudoeste, Casa da Música e discoteca Lux.