Pássaro, a peça de teatro no drive-in

Na sede do grupo O Bando, em Vale de Barris (Palmela), um vídeo noticia, como se fosse televisão, a queda de um ser voador, num descampado ali ao lado. Logo os espectadores, ávidos por saber o que será tal figura, se metem nos carros e se dirigem ao buraco que deixou, rodeando-o - e a aventura prossegue, ao vivo, mas num drive-in, com a narrativa a ser transmitida pela rádio. "Emitimos do descampado e temos uma antena na régie, portanto é fácil sintonizar a frequência", garante àJoão Neca, que dirige com Miguel Jesus este espectáculo comunitário, com 50 participantes das oficinas d'O Bando, este ano dedicadas à ideia de voo. Há ainda seis saxofonistas ao vivo, num espectáculo em que a música (original de Jorge Salgueiro) é quase tão importante como o texto, "onde se confronta a liberdade dos pássaros com a vivência humana, cada vez mais enjaulada". As sessões, até 15 de Julho, são de quinta a domingo, às 21h. Bilhetes a €12.