Herdade das Servas: no caminho da consistência

"Dantes, quem não bebia vinho, não era homem. A qualidade pouco interessava. Essa tradição acabou e nós estamos na linha da frente da mudança."

Quem o diz é Luís Serrano Mira, 47 anos, o administrador da Herdade das Servas, entre as serras d’Ossa e São Mamede, um Alentejo com alguma altitude, segredo da frescura dos seus néctares, apurados pela enologia de Ricardo Constantino.

A história

Quando Luís Serrano Mira e o irmão, Carlos, que até hoje se mantém ao seu lado, fundaram em 1998 a Herdade das Servas - que foi buscar o nome ao convento vizinho das suas primeiras vinhas, 75 hectares cedidos pelo pai -, na verdade descolaram-se do negócio da família, mantendo-se no mesmo ramo, "paixão natural" de quem cresce no meio dele.

"Somos seres evolutivos, tudo muda. Estávamos a ver o mercado mudar e entrámos em desacordo com a maneira antiga de olhar o vinho. Queríamos fazer bem feito, conquistar um consumidor mais exigente, que bebe por prazer. A nossa estratégia foi, desde o início, controlar a matéria prima para obter um produto genuíno, de qualidade insuspeita", justifica Luís, lembrando com humor que fez concorrência ao pai e ao tio até 2005, quando essa sociedade se desfez e lhe caíram nos braços mais 200 hectares de vinha.

O produtor

A pequena Herdade das Servas transformou-se, assim, num gigante de 350 hectares, com vinhas velhas - incluindo nove com mais de 75 anos, e mais de 100 com quase 50 -, muito para estudar e terreno de sobra para replantações e experiências, que resultaram em vinhos com caráter e, em 2019, uma produção de 1,2 milhões de garrafas, só 12% das quais são exportadas, como assinala Luís: "Os consumidores têm percebido o nosso esforço."

Acima de tudo, há uma coerência na forma de "interpretar o campo" a nortear o trabalho de Serrano Mira: "Chegámos a descontinuar uma marca em 2015, porque estava a dar-nos um crescimento anual de 40%. Para manter aquele ritmo, teria de comprar uvas ou vinho fora e não quis. Preferi prescindir desse lucro. Claro que isto é um negócio e quero ganhar dinheiro, mas não nasci para a ganância." Este é, diz, "o único caminho" para quem acredita que "só a consistência perdura no tempo, portanto o conteúdo, por melhor que seja a fama e a imagem, não pode falhar".





O vinho

Para Ricardo Constantino, na empresa desde 2015, é o desafio de uma vida: "Tenho ali um património vasto, com 32 castas brancas e tintas, para exponenciar, revelar a sua essência."

Também toma decisões, nem sempre fáceis, como admite o enólogo de 32 anos: "Vou fazendo experiências, escolhendo lotes, ajustando podas, controlando detalhes, o que significa, por ano, uns 60 vinhos diferentes. É inviável lançá-los todos comercialmente, portanto é preciso eleger os mais interessantes."

São 15, a começar nos Monte das Servas branco, tinto e rosé, "mais polivalentes, para o dia a dia", e avançando "degrau a degrau na escada da complexidade" pelos vários Herdade das Servas - dos colheita selecionada ou reserva aos monovarietais, como o rosé de Touriga Nacional, branco de Arinto e tinto de Alicante Bouschet e as surpreendentes novidades: um Sangiovese, o primeiro alentejano só desta casta tinta, vindimada antes das outras, na altura das brancas, originando um rosé untuoso e fresco, e um Carignan de parcela única de vinha velha, "um tinto diferente" de uma casta francesa, há muito adotada pelo Alentejo "mas que poucos conhecem".

O futuro

A pandemia não travou, pois, o investimento. Com novos vinhos recém-lançados e tintos a estagiar, para apresentar no outono, a empresa aproveitou o abrandamento das encomendas - uma redução de 40% - e, sem funcionários em lay-off, continuou a produzir e ainda pintou as caves e renovou o enoturismo acrescentando ao percurso um vídeo "sobre o que se faz para além da adega".

"Ficámos até mais bem preparados para o futuro, para receber com mais qualidade", garante Luís. Há visitas, sob reserva, diariamente das 10h às 19h.