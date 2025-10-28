Hércules é o novo musical de La Féria

Hércules, o novo musical de Filipe La Féria já está em cenaDR
Depois do sucesso de A Bela e o Monstro, Filipe La Féria regressa com uma nova criação épica: Hércules – O Musical Heróico, que promete encantar crianças, jovens e adultos. Este musical estreou na sexta-feira, dia 24, e é uma viagem alucinante ao mundo dos deuses, monstros e heróis da mitologia, contada com a energia, a ousadia e a magia que La Féria sabe trazer ao palco.
Um espetáculo com músicas e coreografias vibrantes, efeitos de luz e vídeo de última geração, e um elenco de atores, bailarinos e acrobatas que fará do Teatro Politeama o Olimpo da fantasia. Inspirado nos lendários 12 trabalhos de Hércules, este musical combina aventura, magia e emoção. De terça a sexta, as sessões são às 11h e 14h (para escolas). Aos sábados, domingos e feriados, às 11h e às 15h. O preço dos bilhetes varia entre os €7,5 e os €25. Hércules estará em cena até ao final de abril.