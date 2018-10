Haja mais Jameson Urban Routes

Se é verdadeiro o velho ditado que postula que só damos valor às coisas que temos quando as perdemos, então é também possível invertê-lo pela positiva: é quando nos habituamos a algo, dando-o por garantido sem sequer cogitar a hipótese da sua perda, que sabemos estar perante algo que vale a pena estimar. E para aqueles que elegem a música alternativa como seu cenário por excelência, tendo alguns festivais de verão e concertos esporádicos como porto de abrigo, é reconfortante poder contar com aquela semana de final de Outubro, que consistentemente tem trazido artistas de calibre inegável ao coração da noite lisboeta.

A já duradoura parceria entre o Musicbox e a Jameson tem dado frutos vistosos há vários anos, e alargado, com cada edição, a amplitude do seu espectro musical. Em variadas encarnações e sob diversas disposições recordamo-nos, por exemplo, do hip-hop de Havoc (uma metade dos influentes Mobb Deep) e do indie dos brasileiros O Terno, no ano passado, o post-rock de 65daysofstatic e jazz experimental de The Comet is Coming, em 2016, ou Andy Stott e os franceses La Femme, no ano anterior. Mas é possível que o formato deste ano seja o que melhor resulta para o mini-festival – mais condensado e, como tal, com menos ruído em torno do que realmente vale a pena ver – numa edição que contou, nome por nome, com o provável melhor cartaz de sempre do Jameson Urban Routes.

Basta ver o quão pouco habituados estão os Mão Morta, de estatuto incomparável no rock alternativo português, a tocar em espaços de pequena/média dimensão. Antecedidos pelo abrasivo Author & Punisher, uma espécie de cruzamento entre as batidas irascíveis de Death Grips e Ho99o9 e o rock de inspiração industrial de Nine Inch Nails ou The Soft Moon, o grupo de Adolfo Luxúria Canibal foi autoritário no comando do palco e irrepreensível na exibição e contacto com o público.

Na sua estreia no Musicbox, que exibiu mais o seu lado pós e art rock – para o qual contribuiu a abertura com "Frio", provisoriamente intitulado tema do seu próximo disco – fizeram jus às histórias que, na mitologia do rock português, ligam-nos umbilicalmente a uma banda como Swans. E à performance-arte de Adolfo Luxúria Canibal, inspirado como nunca e retratando paisagens e emoções com uma perícia impossível de reproduzir, deve-se muito desse sucesso. Sem que se retire mérito ao seu "grupo de jazz", como lhe chamou, reponsável em grande medida por potenciar o poder das suas palavras.