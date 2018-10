Há um novo espectáculo a resgatar os Anos 90

"What is love? Baby don't hurt me". A SÁBADO foi a Barcelona acompanhar o Love the 90s, que chega a Lisboa em Dezembro

A febre das boybands e do eurodance, os jogos de consola e os desenhos animados vintage, o grunge, calças rasgadas e cabelos pintados - não é difícil relembrar aquela época que, para a geração que vive agora os seus trintas, é o condensar da noção de que o tempo, para melhor ou para pior, não volta atrás. Até porque foi há poucos anos que uma onda de nostalgia pela década de 90 proliferou-se pela internet, apoiada em milhares de memes, listicles e questionários interactivos e encabeçada por quem não tinha como não se identificar com as inevitáveis marcas daquele tempo.



O fenómeno não demorou a repercutir-se no mundo do showbusiness, e não houve falta de quem, mesmo em Portugal, procurasse fazer de discotecas e salas de espectáculo espaços seguros para reviver, por algumas horas, essa década que permanece tão viva na cultura popular. Mas uma produtora espanhola em particular já estabeleceu uma reputação ao levar esse festival de reminiscências ao próximo nível, e prepara-se, agora, para testar pela primeira vez as águas portuguesas.



Falamos de Love the 90s que, sob o mote Forever Young, não se acanha em deixar claro o seu objectivo: privilegiando assumidamente o eurodance, proporciona, por uma noite, uma virtual "máquina do tempo" para viajar aos tempos de juventude e reviver, perto de alguns dos maiores artistas da época, os êxitos que dominaram as pistas de dança dos nineties, lado a lado com os inconfundíveis marcos que definiram a cultura pop da década. Tendo percorrido 23 cidades espanholas este ano, a Love the 90s chega pela primeira vez a Lisboa a 1 de Dezembro.



E a ideia, desta vez, é fazer tudo em tamanho grande: instalando-se na Altice Arena, a maior sala do país, o Forever Young traz à capital, numa noite, espectáculos de Haddaway (dono do êxito What is Love), Corona (autora de Rhythm of the Night), La Bouche, Ace of Base, Ice MC, Iran Costa e Santamaria, entre outros. Entre os concertos, a dupla de DJs Jumper Brothers é responsável por trazer à pista os restantes hits dos anos 90, num espectáculo apresentado pelo actor Iran Costa. Em antecipação da estreia nacional, a SÁBADO viajou a Barcelona para acompanhar de perto o espectáculo e perceber o que pode esperar em Portugal.



Envolvido pelo verde do Parque de Montjuic (para quem conhece a cidade, fica não muito atrás do Museu Nacional de Arte da Catalunha, do cimo do qual se tem uma imponente visão da Praça de Espanha e de muita da paisagem urbana que a envolve), o Palau Sant Jordi, sede do Love the 90s Barcelona, goza de notáveis semelhanças com a Altice Arena: de estrutura oval, bancadas escadeadas e capacidade para 18 mil pessoas, tem a dimensão e disposição desejáveis para um evento desta envergadura.



Sete camiões TIR serão estacionados junto ao pavilhão, para a descarga das 220 estruturas necessárias ao evento, que conta com pirotecnia, confetti, diversos paineis LED e elaborados jogos de luz e som. No total, mais de 150 pessoas trabalham na montagem e desmontagem deste material (o equivalente, segundo nos contam, a 4h de esforço humano por cada minuto de trabalho), bem como nas afinações técnicas que requer um espectáculo que, indirectamente, emprega ainda cerca de 200 pessoas em logística e serviços paralelos ao evento.



O festival de uma noite já correu 30 cidades em Espanha, vendendo para cima de 200 mil bilhetes individuais - uma média de 80% de lotação para todas as datas. Há, nas palavras de quem nos dá os detalhes da produção, notas de quem conhece bem o público que tem, ou não fosse a taxa de reincidência dos compradores de bilhete também de 80%. É, na opinião de quem coordena, um público menos interessado num cunho artístico e cariz autoral do que nos valores de produção, esplendor do espectáculo e divertimento, e as preferências espelham-se devidamente na maneira como tudo é gerido e montado.



Na hora do espectáculo em si, som, luz, imagem e efeitos especiais são meticulosamente controlados a partir de uma régie topo de gama, um apoio técnico incrementado pelos 10 dançarinos que, intermitentemente, surgem para acompanhar o ritmo das batidas produzidas a partir da mesa gira-discos. Nos bastidores, 8 camarotes albergam 17 artistas que, ao longo de cerca de cinco horas de música, iriam animar a noite dos catalães no Palau Sant Jordi.



Feitas as contas, não sobra muito tempo para que cada artista apresente os seus êxitos ("mal se pode considerar um concerto", desabafa um cantor no backstage), havendo inclusive músicos que sobem a palco para cantar apenas um tema antes de se despedirem. Mas o factor estrela, esse, está inegavelmente presente - nem um minuto se perde entre concertos, DJ sets, as palavras animadoras do apresentador e os recorrentes vídeos que vão fazendo referência a tudo quanto se pôde retirar dos anos 90: os filmes Pulp Fiction e Beleza Americana, os animes Dragonball e Cavaleiros do Zodíaco, os Furbies e a Playmobil, Beavis & Butthead, os primeiros telemóveis-tijolo e os jogos de Arcada, por exemplo.



"As pessoas vêm à procura de um sentimento acima de tudo", comenta Haddaway, cantor nascido em Trinidad e Tobago e radicado na Alemanha desde o sucesso internacional que o single What is Love lhe trouxe. "É claro que por vezes é difícil estar sempre a cantar os hits dessa altura, mas fico muito feliz por poder proporcionar-lhes isso". Quando perguntamos se se admirou com o regresso do eurodance em massa, a resposta é contundente: "Nunca se foi embora. Os produtores de música de hoje em dia continuam a trabalhar em cima daquilo que nós fizemos e a adaptá-lo às novas sonoridades".



Um sentimento ecoado pelo britânico Ice MC, que marcou presença na edição catalã do evento e também virá a Lisboa. "Olha para a What is Love, alguém decide pegar nela e de repente está em todo o lado [o refrão foi usado como sample por Eminem na canção No Love, em 2010, por exemplo]. É uma bela homenagem ao que fazíamos na altura". Num tom semelhante, Haddaway destaca a cumplicidade: "Isto não é uma competição, percebes? A nossa geração é muito próxima e sempre trabalhámos juntos muito bem. As pessoas hoje em dia agem como se tivessem de competir uns com os outros, e nós nunca fomos assim".



Para Ice, que diz acompanhar de perto a música pop actual, "é importante que os artistas não se levem demasiado a sério. Como o 6ix9ine, estás a ver? Não tem a ver com a técnica ou a virtuosidade - ele é simples, tudo ali é simples. Ou aquela música do Kanye West com o Lil’ Pump [I Love It]. Tudo ali é o sentimento da coisa. E as pessoas deveriam fazer mais isso."



Em conclusão, Haddaway afirma que "é importante que as pessoas não fiquem presas a uma caixa". Entre risos, espera que, em Lisboa, "apareça o pessoal dos anos 90, que compreende o que estávamos a fazer naquela altura. Estes jovens de hoje em dia são difíceis de agradar". Já Ice MC confessa que "compreendo que as pessoas queiram ouvir as canções antigas. Continuo a escrever e a gravar músicas porque adoro fazê-lo. Mas tenho sorte de ter tido os êxitos que tive, poderia passar o resto da vida a tocá-los e as pessoas ficariam sempre em êxtase. Eu estou bem com isso".