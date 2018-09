O 100 Maneiras tem novos cocktails

O Bistro 100 Maneiras tem uma nova carta de cocktails. Da cabeça do bartender Jorge Camilo, com oito anos de casa, saíram quatro cocktails para qualquer altura do ano e para todos os gostos. Na apresentação da carta, cada cocktail foi acompanhado por um prato para um par perfeito entre a bebida e a refeição.





O primeiro cocktail El Santo (um dos mais famosos lutadores de wrestling mexicanos) é ideal para os mais arrojados, com Schweppes gengibre & Cardamomo. A bebida é composta por tequila Milagro, ancho reyes, Mezcal del maguey Vida, sumo de lima, goma de açúcar e como decoração uma malagueta. Como acompanhamento foi apresentado um ceviche de peixes, batata-doce e milho liofilizado, sem dúvida uma dupla para os amantes do picante.

Com a nova Schweppes Hibiscus, foi apresentado o cocktail ISIS (Hibiscos significa Isis em grego), com Gin Seagrams, Campari, Aperol, sumo de toranja, chá de hibiscos, sumo de limão, goma de açúcar. O cocktai acompanhou o tártaro de beterraba da casa.

Greenday foi o terceiro cocktail apresentado e caracteriza-se por ser uma bebida leve, doce e fresca. Com a Schweppes toque de lima, leva ainda meloa, manjericão, sumo de meloa, Stolishnaya Elit, sumo de limão e goma de açúcar. Foi acompanhado com choco com "panka".

Para finalizar, o cocktail O Rye na Barriga junta o sabor mais tradicional da Schweppes, o ginger Ale ao lemongrass, gengibre, maracujá, Bulleit rye whisky, dry coração, sumo de limão, sumo de toranja, goma de açúcar e tintura de alecrim. A acompanhar um tártaro do acém, demonstrou ser um cocktail ousado mas cheio de sabor.



Bistro 100 Maneiras

Largo da Trindade, 9, Chiado, Lisboa

910 307 575 • 12h-2h

€50 (Preço médio)