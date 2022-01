Filmin e Leopardo Filmes unem-se para trazer o melhor cinema independente para o streaming

A plataforma espanhola de streaming de cinema independente Filmin e a produtora e distribuidora portuguesa Leopardo Filmes anunciaram, esta segunda-feira, a assinatura de um acordo de exclusividade, permitindo que os títulos da produtora de Paulo Branco, após se estrearem em sala, fiquem disponíveis na plataforma de streaming.



O acordo, que entra em vigor a partir de fevereiro, trará para o catálogo da Filmin filmes aclamados pela crítica como Benedetta, de Paul Verhoeven, ou Correu tudo bem, a última obra do cineasta François Ozon.





Numa nota de imprensa partilhada com vários meios de comunicação, a Filmin assume que "este acordo visa marcar uma clara posição da plataforma, dando-lhe ao mesmo tempo visibilidade, diferenciando a sua programação e posicionando-a como a plataforma de cinema independente no mercado nacional, através de um catálogo com uma curadoria especializada e apresentando o melhor cinema a nível internacional e nacional, contando com um crescente número de títulos exclusivos que não estão disponíveis nos cinemas nem em outros serviços de televisão ou streaming".O objetivo, refere ainda a nota, é oferecer as últimas novidades do melhor cinema independente aos subscritores de forma exclusiva, após a estreia numa sala de cinema".