Festival do polvo na Lourinhã tem sobremesas com polvo

A Lourinhã quer sensibilizar a população para o consumo de polvo acima do peso de 750 gramas, pois para além do cumprimento da legalidade é fundamental para que as gerações atuais e futuras compreendam a importância deste principio: o polvo deve chegar ao estado adulto, para que se reproduza e deixe descendência, dando continuidade à espécie", diz João Serra, no site do município.

Em comunicado de imprensa, João Serra, vereador com o pelouro do Turismo e Competitividade da Câmara Municipal da Lourinhã, destaca a forma como este evente continua a crescer "na diversidades das ementas", e compreende-se este destaque do político local, quando um dos exemplos de receitas deste ano é o bolo de courgette com mousse de polvo caramelizada.Para além dos 20 restaurantes unidos a servir polvo sem parar durante duas semanas, o evento vai ainda assinalar o dia da criança, a 1 de junho, com os jogos didáticos "Polvos, os troca–tintas", organizada pela Universidade de Aveiro, que está num projeto com a Câmara Municipal da Lourinhã para a valorização e sustentabilidade ecológica, económica e social da pesca de cefalópedes - polvos, lulas e chocos. O programa implica a investigação e criação de novos produtos e novos mercados informados.Há também programação cultural a acompanhar o molusco: a exposição Gastronomia na Arte, organizada pelo Grupo Costa Verde e Prata, que promove o património cultural do Oeste (de 24 de maio a 7 de junho, no espaço Sabores Lourinhã), e o concerto no restaurante Castelo (um dos inscritos no festival) entre as 20h e as 24h de sábado (25). Os restantes aderentes podem ser consultados no site da Câmara Municipal da Lourinhã.