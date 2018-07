Festival O Mundo ao Contrário em Paredes de Coura

Teatro, música, robótica, novo circo e animação de rua vão virar novamente Paredes de Coura de pernas para o ar. Acontece entre 27 a 29 de Julho

Já vai na quinta edição e em todas as anteriores Paredes de Coura encheu-se de cor e fantasia. N'O Mundo ao Contrário, que arrancou na terça-feira, 24, estarão grupos de diferentes nacionalidades com propostas transversais a qualquer idade e que convocam o público a fazer parte da brincadeira.

Do Chile, chega o espectáculo Petit, onde a linguagem gestual nos desafia a sermos crianças outra vez. Da Bélgica vem Jump, que conta a história de um pugilista acabado que sonha ser super-herói. Nos projectos nacionais, Champignon, Tiko e Pirulito, os três palhaços dos Irmãos Esferovite, chegam com sonhos bem-humorados e os Fanfarra Bizarra vão fazer a festa com a sua música cheia de sopros e percussão.

O festival traz ainda pinturas faciais, uma instalação artística na rua principal de Paredes de Coura e um comboio turístico para miúdos e graúdos.