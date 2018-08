Blimunda Sete Luas em cena no Palácio Nacional de Mafra

Enquadrado no Palácio Nacional de Mafra, o espectáculo Blimunda Sete Luas (pela companhia de dança Amálgama) estará em cena todos os segundos sábados de cada mês, até Novembro, às 18h, no claustro sul, apresentando uma nova perspectiva do Memorial do Convento de José Saramago, centrada na sua protagonista feminina.Depois, os espectadores poderão participar num jantar temático, no Palácio dos Marqueses - Universidade dos Valores, após um percurso pela Calçada Real, que o Rei D. João V percorreu diariamente durante anos, para apreciar o evoluir das obras.Os bilhetes para o espectáculo custam €12,50, o jantar outros €12,50 e quem participar nos dois eventos tem direito a desconto na pernoita (com reserva prévia) na Pousada de Mafra (integrada, precisamente, no Palácio dos Marqueses).