Estrelas de Harry Potter reúnem-se para o 25º aniversário do primeiro filme

Harry Potter e a Pedra Filosofal alcançou um enorme sucesso logo depois do seu lançamento nos cinemas em 2001, batendo recordes de bilheteira.

Os atores que interpretaram os membros da família Weasley reuniram-se para comemorar o 25º aniversário do primeiro filme da série.

Bonnie Wright, James e Oliver Phelps e Mark Williams revisitaram os sets de filmagem no Warner Bros Studio Tour London - The Making of Harry Potter em Leavesden, perto de Watford, a norte de Londres. Os atores interpretaram Ginny, Fred, Gorge e Arthur Weasley, nos oito filmes de grande sucesso lançados entre 2001 e 2011.

Mark Williams, que interpretou o pai da família Weasley, partilhou: “Adoro voltar ao mundo dos feiticeiros”. Já Oliver Phelps, que participou na saga com o seu gémeo James, referiu que “voltar ao set e reencontrar Bonnie e Mark foi absolutamente fantástico - é como entrar num túnel do tempo, como se nenhum tempo tivesse passado desde a última vez que estivemos juntos”.

Harry Potter e a Pedra Filosofal alcançou um enorme sucesso logo depois do seu lançamento nos cinemas em 2001, batendo recordes de bilheteira. O reencontro também celebra o lançamento da longa-metragem de verão First Year At Hogwarts – Where The Filmmaking Magic Began, que dá aos fãs a chance de reviver momentos do filme.

Os visitantes de Warner Bros Studio Tour London – The Making of Harry Potter vão poder, a partir 7 de maio, reviver o momento em protagonista Harry experimenta o Chapéu Seletor, assim como quando Hermione lançou o feitiço Petrificus Totalus em Neville Longbottom, na sala comunal da Grifinória.