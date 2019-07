Derradeiro tomo da Fase 3 do Universo Cinemático da Marvel - são 23 longas-metragens, alguém ainda as consegue distinguir uma das outras? -, este Homem-Aranha: Longe de Casa talvez acabe por ser uma agradável surpresa, retomando a intriga sob os escombros da guerra titânica que abanou as raízes dos super-heróis made in Stan Lee, de novo com a assinatura do millennial Jon Watts (nasceu em 81), autor do curioso Carro da Polícia. Ao lado de Tom Holland estarão Zendaya, Jake Gyllenhall como Mysterio, o Nick Fury de Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Marisa Tomei, Cobie Smulders e a estrepitosa Toni Garrn.





Midsommar, o Ritual

De: Ari Aster

Estreia: 19 de setembro



O cinema de terror Americano recebeu uma necessária injeção de adrenalina com o enorme sucesso de dois filmes de realizadores estreantes: Foge, de Jordan Peele, e Hereditário de Ari Aster. Peele já confirmou com Nós (e tantos outros projetos como produtor, para cinema ou televisão) que veio para ficar; Midsommar será a prova de fogo de Aster. A crítica nos Estados Unidos, onde o filme já estreou, manteve o registo elogioso e promete o que a premissa - um jovem casal envolve-se com um culto Sueco - já deixava adivinhar: estamos longe do terror genérico com os mesmos truques de sempre.





Dor e Glória

De: Pedro Almodóvar

Estreia: 5 de setembro



O mestre de Calzada de Calatrava faz 70 anos em setembro, e a recapitulação de uma vida de filmes, triunfos e corações quebrados faz-se neste Dor e Glória, onde Antonio Banderas (Prémio de Interpretação de Cannes em maio) é de novo o seu alter ego e espelho negro, e Penélope Cruz - lembram-se de Volver? - é outra vez a âncora presa à infância manchega. As crónicas relatam que ainda não foi desta que Almodóvar regressou ao modelo simultaneamente perfeito e idiossincrático, entre os acordes pop e a releitura queer de John M. Stahl e Douglas Sirk, dos magníficos Tudo Sobre a Minha Mãe e Fala Com Ela (já lá vão duas décadas). Mas Julieta fora já um retorno à boa forma. Dor e glória, pois então.



Downton Abbey: O Filme

De: Michael Engler

Estreia: 19 de setembro



Ao fim de seis anos, a série britânica de época mais popular de sempre (acima de A Família Bellamy, Reviver o Passado em Brideshead e A Joia da Coroa, mas os tempos globais são também outros) parecia nada ter de novo a dizer - em boa verdade, o auge registou-se à 3.ª temporada, em 2013, mas numerosos fãs e o criador Julian Fellowes (Gosford Park) confirmam agora ter outra opinião. Na pompa e no drama de cabeceira próprios dos Crawley, surge assim a longa-metragem de reencontro com os aristocráticos Robert, Cora, Lady Mary, Lady Edith mais a impagável Violet, condessa de Grantham (Maggie Smith) e os serviçais - a luta de classes nunca chegou aqui - Carson, Anna e Mrs. Hughes, tendo como pretexto, indeed, os preparativos de uma visita do Rei de Inglaterra.





Her Smell - A Música nas Veias

De: Alex Ross Perry

Estreia: 11 de julho



Alex Ross Perry é um nome singular do cinema independente americano, adaptando a sua escrita mordaz a diferentes géneros: Listen Up, Philip é uma comédia sobre pessoas horríveis, Golden Exits aproxima-se dos dramas conjugais de Bergman e Queen Of Earth é terror psicológico inspirado em Fassbinder, com uma extraordinária interpretação de Elisabeth Moss - que volta a ser a sua protagonista em Her Smell - A Música nas Veias. Esta história de uma decadente estrela de rock é a primeira estreia de Ross Perry em Portugal e só por isso vale a pena ir ao cinema. E porque o filme é (muito) bom também.





Booksmart - Inteligentes e Rebeldes

De: Olivia Wilde

Estreia: 8 de agosto



Assinalando a estreia atrás das câmaras da aconselhável Olivia Wilde (sobretudo depois do tour de force de A Vigilante) é uma comédia de teenagers diferente, espécie decoming of age para geeks e ratos de biblioteca, com a concentração de tempo de O Rei dos Gazeteiros (1986) ou Super Baldas (2007) mas uma liberdade de tom que traz beat à bandalheira e promete outros voos a Wilde e ao duo feminino de protagonistas, as irresistíveis Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein, duas finalistas do liceu com notas pornograficamente altas que decidem curtir em poucas horas o que desperdiçaram em quatro anos.





O Rei Leão

De: Jon Favreau

Estreia: 8 de julho



Vinte e cinco anos depois, a Disney apresenta a versão não animada de O Rei Leão. Comparando com os 78 anos que demoraram até o Dumbo se tornar também real, não foi assim tanto tempo.

A verdade é que o estúdio do Rato Mickey continua a combater a crise de inspiração na criação de conteúdos originais com a reciclagem de títulos clássicos (ainda outro exemplo: Aladdin). Mas o talento envolvido torna impossível não estar curioso: Favreau fez maravilhas com a adaptação de O Livro da Selva e o elenco é um luxo - Danny Glover, Beyoncé, Seth Rogen e até John Oliver lá está para dar voz ao Zazu.





Era Uma Vez Em... Hollywood

De: Quentin Tarantino

Estreia: 8 de agosto



Tarantino vai repetindo que se retira depois do 10.º filme. As contas são complicadas: Kill Bill vale por dois? À Prova de Morte apenas por metade? Seja como for, Era uma Vez em... Hollywood é anunciado como o 9.º, por isso que se aproveite enquanto é tempo. Até porque - talvez reagindo à relativa indiferença com que o teatral Os Oito Odiados foi recebido - o icónico realizador aposta tudo neste seu primeiro projeto pós-Weinstein. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt são um ator e o seu duplo em Hollywood no fim dos anos 60. Referências cinematográficas e a promessa de violência: Tarantino está em casa.





Ad Astra

De: James Gray

Estreia: 19 de setembro



Tudo o que o nova-iorquino James Gray faz vale a pena ser visto, embora haja o risco de alguma repetição de temas e estrutura - há quem lhe chame "marca de autor". O seu melhor filme ainda é o da estreia, Viver e Morrer em Little Odessa, mas Duplo Amor é um melodrama de mudez ensurdecedora, e A Cidade Perdida de Z um tocante antiépico. Talvez seja esse o tom - ainda não há grandes notícias - deste Ad Astra, uma aventura intimista no espaço, com Brad Pitt sondando os limites do sistema solar em busca do pai desaparecido. "2019, Uma Odisseia na Família"? Para verificar mesmo no fim do verão.





Variações

De: João Maia

Estreia: 22 de agosto



Ocuparia demasiado espaço tentar explicar as razões pelas quais o cinema português está tão afastado do espectador nacional. Nem sequer um mês de SÁBADOS inteiras seriam suficientes para o fazer. Vamos por isso ao essencial: Variações, a primeira longa-metragem de João Maia que atravessou um oceano de problemas legais para chegar aos ecrãs, tem muito do que é necessário para ser uma exceção e encher as salas. Porque as biografias musicais (Bohemian Rapsody, Rocketman) têm sido um sucesso tremendo e Sérgio Praia já demonstrou em palco que nasceu para interpretar o autor de Canção do Engate.

