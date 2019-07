Karina visitou pela primeira vez Lisboa há umas semanas para falar deste romance de estreia, que tem sido um sucesso em Espanha e será publicado em 22 países. Parece - claro - feliz com o êxito do livro, mas também com o facto de, apesar do sucesso, continuar a ter tempo para fazer outra das coisas de que gosta: jornalismo cultural.



Ao longo da entrevista, Karina olha-nos nos olhos mas nunca para de rabiscar um papel. Perguntou antes se o poderia fazer durante a entrevista. O papel branco termina todo vermelho, com linhas bem ordenadas.



É no início desse desenho que Karina começa a falar: "Escrever sobre a Venezuela enquanto vivo em Espanha é completamente natural. À medida que fui deixando a minha Venezuela, fui sendo mais espanhola. Tenho um documento espanhol, e ter esse documento ajudou a criar alguma distância. Nos primeiros 10 anos era muito difícil para mim voltar à Venezuela. Tinha uma relação conflituosa com o meu país. Este livro é uma espécie de psicanálise, passei por um processo semelhante aos alcoólicos anónimos para com a minha venezuelidade."



Em diversos momentos da entrevista Karina relembra que o livro é ficção: "Estar a esta distância permitiu-me pensar em todo o processo como ficção. Permitiu-me escrever uma ficção. Quis trabalhar com alegorias, o livro não tem datas ou nomes, é uma alegoria. A mãe é a pátria, a Marechala é uma alegoria do poder e a Adelaida é uma metáfora de como o processo totalitário destrói os indivíduos. Para poder sobreviver, elevar-se, ela tem de destruir a sua identidade e assumir outra."



Karina está distante do seu país, mas faz um desenho bem presente. A Caracas do seu livro é muito parecida com aquela que se lê ou vê nas notícias. "A última vez que voltei à Venezuela foi em 2013, o Hugo Chávez ainda estava vivo. Senti que o país não me reconhecia e nem eu reconhecia aquele país. Não aguento assistir ao que lhe está a acontecer. Tenho nostalgia… Tem sido um processo de demolição de um país, que já dura há 20 anos! A Venezuela é um país que se destruiu, canibalizou-se, parece que passou por uma picadora de carne. É um país de mortos-vivos… tudo escasseia: remédios, alimentos e a coisa mais elementar de todas, a liberdade. A liberdade civil. Precisa urgentemente de umas eleições limpas."



O poder excessivo destrói os indivíduos é a sua convicção. Arranjou uma boa solução para a ultrapassar isso - uma nova identidade -, mas no romance está sempre presente que o poder excessivo destrói o indivíduo. Como a própria diz, "torna o povo um fantasma, e a culpa é uma sobrevivente". Esta descrição convive na Caracas desta ficção, a Caracas do presente é demolidora. O presente é muito abrupto.

Portanto, como se compõe o tal "degradé que compõe um tempo cómodo para o leitor" referido no primeiro parágrafo? Com flashbacks. O passado é a luz que falta no presente mas ilumina um pouco de Cai a Noite em Caracas: "A memória dá alguma leveza ao leitor. De outro modo seria muito complicado ler esta espécie de realismo trágico, como um amigo meu lhe chamou. A mãe da Adelaida podia ser a Adelaida, à mercê dos vivos, assim é só uma vítima dos vivos. Queria transmitir isso, para o leitor se sentir dentro do romance."

A história começa com Adelaida, 38 anos, a enterrar a mãe. Uns flashbacks nas páginas seguintes desenham uma certa estabilidade na sua vida. Contudo, a morte da mãe começa a pôr tudo em questão. Depressa a sua vida se desmorona, a cidade à sua volta parece tomada de ataque e, aos poucos, tudo muda, num degradé que compõe um tempo cómodo para o leitor. É abrupto mas deixa-o inteirar-se de todos os processos ao redor. A dado momento, surge Marechala, que ocupa o apartamento de Adelaida e toma posse das suas coisas. A solução para isto tudo? Adelaida tem de se tornar outra pessoa.Este é o resumo de Cai a Noite em Caracas, romance de estreia de Karina Sainz Borgo. A autora, 36 anos, natural de Caracas, a viver em Madrid há 13 (mudou-se para lá a 12 de Outubro de 2006, a data vem-lhe à memória sem qualquer esforço). A família do lado do pai é espanhola, fugiu para a Venezuela, como tantos portugueses, italianos, espanhóis, por causa das crises na Europa. Karina fez o percurso inverso. Cai a Noite em Caracas não ajuda a perceber porquê, para isso basta ver as notícias. Ajuda, sim, a perceber como às vezes se está próximo de perder a liberdade.