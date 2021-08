Estátuas realistas com pele no Algarve

Em criança brincava com facas, escavando cascas de árvores em busca de figuras. Agora Mark Evans esculpe a natureza em couro. A sua obra, inédita em Portugal, está no Conrad Algarve até 30 de setembro.

Não será o artista favorito dos amigos dos animais. Afinal, é do couro, revestimento de casacos, malas e sapatos que os veganos repudiam, que faz a tela e extrai as formas das suas obras, que até ao fim do verão podem ser apreciadas gratuitamente – e não é preciso ser hóspede – no Conrad Algarve, o resort de luxo da Quinta do Lago.