Espontâneo, um Festival do Momento

A oitava edição do Festival Espontâneo leva a Sintra a maior aglomeração de artistas de teatro de improvisação do País: são quatro noites com oito espetáculos e mais de 30 convidados internacionais

Nasceu da "necessidade" de promover uma modalidade teatral "para a qual não havia formação ou iniciativas no País". É assim que Marco Graça, diretor artístico do grupo Instantâneos, descreve a criação do Espontâneo, o primeiro festival português de teatro de improvisação. Sete anos depois, conta que nunca imaginou poder "afirmar Portugal como ponto de paragem de digressões de companhias e improvisadores mundialmente conhecidos".



É, contudo, exatamente disso que trata a oitava edição do festival, que a partir de 28 de março, quinta, leva ao Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, oito propostas de teatro de improvisação distribuídas por quatro dias, no ano "mais heterogéneo em termos de nacionalidades" da história do evento criado e produzido pelos Instantâneos. São mais de 30 performers estrangeiros distribuídos pelos espetáculos, um "bingo total", como descreve Marco, "porque pela primeira vez temos todos os continentes representados".



Entre os improvisadores contemplados destaque-se, na noite de abertura, o britânico Phil Lunn, que em Phil Lunn is… veste a pele de uma artista de cabaré para contar, com sugestões do público, a sua biografia improvisada e musicada; ou, a 30, os mexicanos ImproTop com o espetáculo ImproBroadway, de música e narrativa improvisadas. Para o diretor artístico, "nunca se teve a lógica musical tão evidenciada", o que contribui para "o caráter único e irrepetível" desta edição do Espontâneo.



Além destes, Marco Graça nota a "forte presença brasileira, uma ponte lusófona que se queria estreitar" e que este ano tem os grupos Impromime e Grupo de Risco, bem como artistas como Kaspars Breidaks (Letónia), Omar Argentino (Argentina) e Keng Sam & Damien Fontaine (Ilha da Reunião) - sem esquecer, é claro, as companhias nacionais presentes: além dos Instantâneos, os Improváveis e o Cardume - Coletivo de Impro, grupos "que demonstram qualidade e já encaram o teatro de improvisação de maneira mais profissional".



Todas as sessões são precedidas de Impro Ensembles, Torre de Babel de artistas que desafia convidados a criar um espetáculo no momento. A 30 e 31, a organização promove ainda workshops com os membros internacionais do elenco do festival, uma aplicação da "lógica democrática da improvisação teatral, que não exige dos participantes experiência de palco". A entrada para o Espontâneo 2019 tem o custo diário de €10 e os detalhes da programação podem ser consultados em: espontaneo.pt.