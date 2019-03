Começaram os festivais para todas as vontades

ID–No Limits, MIL Lisboa, Festival de Jazz de Lisboa: ainda falta um bom bocado para o verão, mas os primeiros dias da primavera trazem já tantos concertos quantos gostos há para os desfrutar.

O grande estreante deste ano em matéria de festivais elege Cascais como casa para sediar algum do melhor hip-hop, eletrónica e música de dança da atualidade.



Nos dias 29 e 30 de março, o Centro de Congressos do Estoril recebe a primeira edição do ID-No Limits, cujo cartaz tem como destaques a indietronica de Little Dragon, o hip-hop de Madlib e IAMDDB (acima), a eletrónica de Arca e o acid jazz de Kamaal Williams, bem como Dino D'Santiago, Moullinex, Xinobi ou DJ Nigga Fox. Os bilhetes diários custam €35 e os passes €45 até dia 29, altura em que sobem para €50.



No coração da noite lisboeta, o MIL-Lisboa estabelece-se pela terceira vez - em espaços como o Musicbox, B.Leza, Titanic Sur Mer, Sabotage e Estúdio TimeOut - tanto como espaço de networking para profissionais da música, quanto como promotor de concertos da mais promissora nova música contemporânea.



A 28 e 29 de março, quinta e sexta, recebe showcases de 45 min. dos portugueses Blaya (abaixo), Conan Osíris, Conjunto Corona, Filho da Mãe, PAUS, Cave Story ou Môrus, assim como atos internacionais como o brasileiro Rubel, os franceses Nouveaux Climats, as gregas Someone Who Isn't Me e a sul-africana Dope Saint Jude. Os passes de dois dias custam €20; já os Pro Tickets, com acesso às conferências, têm o custo de €70.



Para os aficionados do género, o Festival de Jazz de Lisboa decorre de 27 a 30 de março, levando ao Teatro São Luiz concertos da Orquestra de Jazz do Hot Clube com John Hollenbeck, o Sexteto Bernardo Moreira a interpretar a música de Carlos Paredes, ou João Barradas com Mark Turner, com o espetáculo Portrait. Os bilhetes vão de €10 a €36, com descontos para portadores do Cartão São Luiz.