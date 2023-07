A Nova Iorque gentrificada segundo Dolores Roach

Assim que ela aparece no ecrã, vem qualquer coisa à cabeça, como se uma memória distante de outro tempo assombrasse, sem se saber bem de onde. O rosto afirmativo, contudo desamparado, de Justina Machado marcou muito a televisão no início do século, enquanto personagem secundária de Sete Palmos de Terra. Vanessa Diaz, mulher de Rico (Freddy Rodríguez), o ajudante impulsivo dos Fisher, foi um arquétipo de mulher que serviu a televisão da altura. Marcou, mas depois Justina esteve anos a bater no poste e a ficar aquém da visibilidade esperada.