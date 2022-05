Em 'Downton Abbey: Uma Nova Era', a culpa não é do mordomo

A série centra-se na vida da família aristocrática britânica Crawley e dos seus servos, no início do século XX

Downton Abbey, a série (2010-2015), foi o produto audiovisual britânico de maior êxito em todo o mundo depois da adaptação de Reviver o Passado em Brideshead em 1981, o que diz bastante de 1981 e 2010. Brideshead, a partir da novela de Evelyn Waugh, era e continua a ser um painel social, político e íntimo de qualidade literária sobre a geração perdida – entre a aristocracia e a hipocrisia libertária – do entre guerras. Downton é um divertimento no sentido musical, allegro ma non troppo, sobre a dinâmica interclassista de uma família aristocrática, os Crawley, do primeiro quartel do século XX na Inglaterra rural, com a sua troupe de pitorescos empregados.