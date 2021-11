Está a caminho uma sequela do filme de Downton Abbey e já há trailer

As mais lidas GPS

Downton Abbey: A New Era chega dois anos depois do filme original e cinco anos depois da sexta temporada da série. O filme, realizado por Simon Curtis, está apontado para março de 2022.

A série centra-se na vida da família aristocrática britânica Crawley e dos seus servos, no início do século XX

Depois de seis temporadas, 69 nomeações a Emmy, 15 prémios arrecadados, incluindo três louros de melhor atriz secundária para Maggie Smith e um de melhor minisérie ou filme, Downton Abbey está de regresso, desta feita no formato filme. A ação vai, ao contrário do anterior, levar-nos ao sul de França.

O trailer desta sequela, disponibilizado na madrugada desta segunda feira, mostra-nos o segundo casamento de Tom Branson (Allen Leech) e inclui uma confissão da condessa de Dowager (Maggie Smith). Outros detalhes da trama estão por revelar, mas fica claro que o filme vai decorrer após os eventos do primeiro (Downton Abbey, de 2019), que se centrou na família Crawley, em preparação para a visita do Rei George V (Simon Jones) e da Rainha Mary (Geraldine James).

Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Robert James-Collier, Phyllis Logan, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Imelda Staunton ou Penelope Wilton também retornam para a sequela. Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West e Jonathan Zaccai são as novidades incluídas no elenco.

Downton Abbey: Uma Nova Era conta com realização do londrino Simon Curtis e foi escrito pelo criador da série, Julian Fellowes. O filme está agendado para chegar às salas de cinema em março do próximo ano numa produção assinada pela Carnival Films e Focus Features. Veja o trailer abaixo.