Vem aí Beth Ditto, a voz dos Gossip, agora a solo

A cantora vai estar no Capitólio esta quinta-feira, dia 7, e apresenta o novo disco, Fake Sugar

Beth Ditto, a vocalista dos Gossip – famosa pela sua atitude optimista e corajosa (assumiu a sua homossexualidade e não tem vergonha de ter peso a mais, antes pelo contrário) – apresenta o seu disco a solo, Fake Sugar, no renovado Cine-Teatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa.



O concerto é hoje, quinta-feira, às 21h, com primeira parte a cargo do projecto Fado Bicha (formado por João Caçador e Lila Fadista e adapta fados tradicionais, com letras de temática LGBTI), a substituir a anteriormente anunciada Kiddy Smile, que cancelou a presença em Lisboa por ter adoecido.



Beth Ditto

Capitólio, Lisboa

7/6 • 21h

€30