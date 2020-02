Assim que recebeu uma flauta irlandesa, em criança, Eímear Noone consegui tocá-la de ouvido. A rapariga de uma vila do interior da Irlanda que teve de aprender a conduzir num só dia quando se mudou para Los Angeles, em 2004, para vingar no mundo do cinema, é a primeira mulher a dirigir a orquestra da cerimónia dos Óscares.

Nos anos 90, Eímear Noone fazia os mais de 150 quilómetros de Kilconnell, a sua vila natal, a Dublin, a capital, para ter lições de flauta e piano. Foi mais ou menos por essa altura, os 15 anos, que a sua escola perto da vila recebeu um concerto de uma banda militar. Por graça, o maestro passou-lhe a batuta para que conduzisse uma das peças. "Lembro-me de estar no podium e sentir que aquele era um momento crucial", contou no ano passado ao jornal IrishTimes. O verdadeiro maestro daquela banda ficou impressionado, não sabendo que a jovem Eímear já estudava aquelas técnicas. E até a banda no final lhe disse que ela devia tornar-se maestrina.

Nos anos seguintes, os estudos superiores em música não lhe bastaram e fundou, com o então colega Jillian Saunders, a Dublin City Concert Orchestra. Dirigiram-na durante cinco anos com a irreverência que os seus 19 anos impulsionavam. "Levamos uma orquestra de 65 músicos a uma prisão para tocar As Bodas de Fígaro, de Mozart. Conduzi [a orquestra] no National Concert Hall aos 22. Fizemos montes de coisas extraordinárias apesar de não sabermos nada. Mas preparou-me para o futuro, porque fazíamos tudo, desde tocas à parte administrativa, logística, relações públicas - tudo", recordou ao Irish Times.

Começou a compor e dirigir orquestras ainda em Dublin, para videojogos, primeiro para um jogo que entusiasma os aficionados desta arte, mas que a ela não dizia nada: World of Warcraft, em 2004. O mundo dos jogos foi pouco e a carreira na composição para cinema surgiu com a mudança para Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Quando me mudei para Los Angeles, conhecia duas pessoas. Tive de aprender a conduzir num só dia. Não sei como, mas passei [no teste de condução] e fui direita alugar um carro e conduzir na Pacific Highway. Não é algo que aconselhe as pessoas a fazerem", conta. Acabou por resistir à dureza da cidade (e da indústria) mais do que os dois anos habituais para quem vem de fora. Esteve envolvida, como compositora ou maestrina, nas bandas sonoras de mais de 20 videojogos e filmes, como O Mar es Árvores (de Gus Van Sant, 2015) ou Medos (de Joe Dante, 2009).

Domingo, 9 de Fevereiro, torna-se a primeira mulher a dirigir a orquestra da cerimónia de entrega dos Óscares. "Tenho estado nas nuvens, tem sido mágico", disse nos Prémios Oscar Wilde em Los Angeles sobre os ensaios com a orquestra de 42 músicos. "Tenho de dizer que cada dia de trabalho que tive vale a pena para conseguir chegar aqui e ensaiar estes músicos."

Confessa que chegou ao sítio que sonhou atingir quando tinha oito anos de idade. Nessa altura achava-o impossível, mas continuava a sonhar com o momento em que vai dirigir peças como The Rise of Skywalk, da saga Star Wars, no domingo. Sobre o caminho até aqui deixa um resumo em jeito de conselho: "O falhanço faz parte do caminho. Não é a parte divertida, mas definitivamente é parte do caminho".