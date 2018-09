Desculpa Babe: a nova marca de t-shirts portuguesa

Diz-se feita de 99% desculpas e 1% algodão. A Desculpa Babe é a nova marca lisboeta de T-shirts que vive confortável com perdões cheios de falsidade e autoconfiança, sem medo do que os outros possam pensar

Donald Trump podia usar estas T-shirts. "Ele pede desculpa mas não está arrependido", pensa alto Susana, que logo a seguir reconhece que não é este político que gostaria de associar à sua marca recém-nascida. A marca preferia assentar em pessoas como Alexandra Lencastre, Manuela Moura Guedes ou Cristina Ferreira, diz Maria, também fundadora desta empresa que quer vestir "todas as pessoas que tenham segurança em si mesmas, que vão continuar a ser como são e que se estão nas tintas".



A ideia surgiu na cabeça de Maria Castello Branco, cabeleireira no Lisbaeta, no Chiado (Lisboa), quando recebeu uma mensagem da colega de casa a pedir uma falsa desculpa por ter deixado a janela aberta num dia de vento. "Uma mensagem muito grande, sem vírgulas e que no fim dizia 'está vento desculpa babe'. A verdade é que ela não quis saber, viu que a janela estava aberta e não quis fechá-la, então culpou o vento." Maria riu-se e assumiu que também a ela lhe fazia falta mais daquela atitude de quem pede desculpa mesmo não estando arrependido - e numa T-shirt, preferencialmente, para ficar logo tudo bem claro.



Foi na atitude "sorry not sorry" que se fundou esta marca, explica Susana Chaby Lara, que trabalha no Purex, bar do Bairro Alto. Foi com Susana que Maria começou a pôr amigos e conhecidos a mexerem- -se para lançar a primeira linha de T-shirts, agora à venda no site. Site esse que tem T-shirts (€27), sacos de pano (€10) e isqueiros (a forma encontrada para pôr a expressão a andar de mão em mão, tornando-a reconhecida, €1,50), sem fogos-de-artifício, com uma mensagem rápida mas provocadora que dá nome à marca.



As peças queriam-se minimais e a solução foi imitar a T-shirt personalizada que a namorada de Maria já lhe tinha oferecido por graça - branca, com a frase bordada ao peito, sem pontuação, a vermelho, numa fonte bem clara: "Está vento, desculpa babe."



Resumindo, Maria e Susana pegaram na moda do norm-core, feita de branco, preto e T-shirts com merchandising - com logótipos à esquerda no peito e letterings que chamam os anos 90 - e misturaram-lhe esta atitude assertiva e cheia de frescuras que só salta à vista quando estamos suficientemente perto para ler as letrinhas.



"Vivemos uma altura em que less is more. Acho que é uma questão de não ter grandes coisas que distraiam da marca e do seu objectivo", diz Susana. "Agora estamos a perceber em termos estéticos de que é que gostamos mais e o que pode funcionar melhor, porque homens e mulheres usam coisas diferentes e nós queremos ser unissexo - que toda a gente use e não seja uma coisa de género ou de orientação sexual", continua.



As duas sócias começaram por falar com uma amiga dona de uma máquina de bordar e isso foi o suficiente para produzirem as primeiras 100 T-shirts que, desde o lançamento há menos de um mês, estão a voar. Depois encontraram Rosinda, que mora em Campo de Ourique e lhes cose as etiquetas à mão; um amigo fotógrafo tratou da imagem e, de repente, as desculpas saíram à rua - umas irónicas, como manda esta lei, outras sinceras (têm notado que nem toda a gente apanha o sarcasmo). Tudo bem, por elas - essa é até uma oportunidade de alargar o universo de compradores.



Entretanto, as sócias acabaram por juntar ao "#Desculpa babe" uma rosa, lembrando a flor que se oferece num pedido de desculpas sincero e abraçando as alturas em que apetece de súbito ser-se sincero. Há ainda planos para vender pólos, bonés e malas e personalizar peças de roupa através do site e juntar à expressão fundadora outras desculpas esfarrapadas. Unapologetic, diriam Rihanna ou Madonna; em português, a tradução passará agora a ser "Desculpa babe".