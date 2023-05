Os melhores produtos de beleza e bem-estar para resistir ao sol

Qualquer dia de primavera é um dia ideal para preparar o primeiro dia de verão. Vejamos: com a primavera instalada, a roupa escura e quente é trocada pela roupa leve e colorida; com a primavera em velocidade de cruzeiro, os dias de calor pedem rua, reclamam por piqueniques no jardim e exigem idas à praia; e com a primavera no seu esplendor, quem consegue dizer que não tem mais vontade de pôr corpo e mente em estágio para a melhor estação do ano?