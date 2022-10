Cuca Monga: um festival de garagem com espírito bairrista

Imagine que vive numa vivenda, com garagem e um bonito quintal. Por ter uma banda popular no bairro e um grupo de amigos artistas, também eles com bandas, decide organizar um festival em casa. Faz da garagem um palco e do quintal um recinto, onde outros amigos montam bancas de cerveja e churrasco. O espírito da estreia do Festival Cuca Monga não andou muito longe disso – no passado sábado em Alvalade, numa antiga garagem de camiões do lixo da Vila Afifensa, o novo lar do coletivo liderado pelos Capitão Fausto, fez-se uma festa entre família, amigos e conhecidos, com todas as letras na ponta da língua.