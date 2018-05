Crítica de música: Saba - Care for Me

"Ao segundo disco e apenas com 23 anos, Saba manipula sonoridades como poucos. Cada sentimento, expressão é trabalhado ao pormenor e nada parece escapar a uma astúcia musical quase instintiva", escreve Filipe Lamelas

O hip-hop tem tudo a ver com as raízes. Se houvesse uma Denominação de Origem Protegida (DOP) para este género, quanto mais entranhado nas franjas, na periferia, nas vivências entre a prisão da grande cidade e o escape do subúrbio, mais puro seria o produto. Na maioria dos casos, o hip-hop surge da contemplação de quem nada ou pouco tem. No entanto, por vezes, transcende essa dimensão e torna-se numa expressão musical, de cariz mais ou menos poético, de alguém desajustado ou, pelo menos, com um sentido de justiça mais aguçado. É neste último plano que se encaixa, ou pelo menos encaixava, Kanye West - e onde Saba também se move.



Ao segundo disco e apenas com 23 anos, Saba manipula sonoridades como poucos. Cada sentimento, expressão é trabalhado ao pormenor e nada parece escapar a uma astúcia musical quase instintiva. Saba não de dedica a um hip-hop convencional: acrescenta-lhe momentos jazz, soul e bastante R&B. Care For Me tem tudo isso e evidencia, ainda, de forma particularmente clara, algumas das principais influências do rapper norte-americano, em particular Lupe Fiasco e Bone Thugs-n-Harmony, sem esquecer o próprio Kanye. É nessa riqueza que Saba entrega versos como "I'm in love with broken girls" (Broken Girls), "I know Pac was 25, I know Jesus 33, I tell death to keep a distance" (Life) ou "all that I am is my family mistakes, moment of madness I can't seem to evade" (Smile).



Care For Me é mais que um disco sobre perda ou memórias, é um álbum de emoções cruas e, em alguns momentos, chega a entrar num modo passivo-agressivo. No entanto, tem a virtude de, no fim, deixar uma confortável e genuína sensação de esperança ou, pelo menos, de espaço para uma saudável contemplação.



Nota: 4 estrelas



Care for Me

Hip-hop • Ed. Saba Pivot, LLC

€6,90 (iTunes)