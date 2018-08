Crítica de música: Lamp Lit Prose dos Dirty Projectors

Lamp Lit Prose

Para quê refutar o estatuto de santíssima trindade da música de feição mais indie que Justin Vernon (Bon Iver), Ezra Koenig (Vampire Weekend) e David Longstreth (Dirty Projectors) adquiriram? A verdade é que, cada qual no seu lugar e à sua maneira - não sendo importante sabermos bem quem é o Pai, o Filho ou Espírito Santo -, constituem expoentes do género.David Longstreth e os "seus" Dirty Projectors, apesar disso, têm sabido manter-se um pouco afastados dos escaparates comerciais e de uma música mais digerida, pronta para consumo imediato. Dessa santíssima trindade são, sem dúvida, quem produz um som mais hermético.Lamp Lit Prose é, no entanto, e tal como sucedera com Swing Lo Magellan (de 2012), um dos discos mais imediatos da banda. Ou seja, sem ser um álbum que entra porta adentro, de forma rápida, tem uma sonoridade mais directa, quando comparado com outros discos. Essa aproximação a um formato de canções mais convencional não é, pelo menos de forma linear, uma cedência aos apelos do mainstream, ou como uma resposta às comuns comparações entre Dave Longstreth e Frank Zappa (por quem, curiosamente, Dave confessou não sentir qualquer simpatia musical).Por sua vez, se o comparamos com o último disco da banda (Dirty Projectors, de 2016), encontramos, a nível da temática, uma certa leveza que, claramente, não se encontrava no seu predecessor e que, de alguma forma, acaba por moldar a sonoridade de Lamp Lit Prose. Além disso, a participação de vários convidados (que incluem Dear Nora, Syd e Robin Pecknold) também acentua uma certa atmosfera festiva em modo optimista.Em última análise, Lamp Lit Prose foca-se em momentos de felicidade, de regozijo perante uma nova realidade, ou simplesmente, na importância de nos sentirmos bem.Nota: 4 estrelasPop-rock • Ed. Domino