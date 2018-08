Crítica de cinema: Homem-Formiga e a Vespa

"Os mais distraídos (eu) precisam de cábulas, um ou outro organograma dava imenso jeito e mapas temporais também: quem é que ia adivinhar que Homem-Formiga e a Vespa seria, na verdade, uma sequela de Capitão América: Guerra Civil", escreve Tiago R. Santos

Depois do final apocalíptico de Vingadores: Guerra do Infinito, Homem-Formiga e a Vespa é a Marvel a dar tempo de recreio aos seus espectadores, uma pausa para descontrair e passar o tempo, até porque a experiência traumática de ver o Homem de Ferro e os restantes super-heróis a evaporar em cinzas só será resolvida na primeira metade de 2019 - sendo que ainda haverá a "Capitã Marvel" ali pelo meio, mas não me perguntem o que é que isso significa ou que diferença é que faz.



É um dos problemas do universo Marvel. Os mais distraídos (eu) precisam de cábulas, um ou outro organograma dava imenso jeito e mapas temporais também: quem é que ia adivinhar que Homem-Formiga e a Vespa seria, na verdade, uma sequela de Capitão América: Guerra Civil e que é por isso que Scott Lang está em prisão domiciliária? - e foi para Berlim andar à pancada e quebrou os termos da sua liberdade condicional.



O problema é que ele tem de ajudar a sua amada Hope van Dyne e o Professor Hank Pym a reencontrar Janet, que está perdida entre as partículas do reino quântico. Felizmente, Peyton Reed e os actores não levam nada muito a sério e o filme é como andar de baloiço: divertimo-nos só porque o mundo fica mais pequeno.



Nota: 3 estrelas



De Peyton Reed

EUA • Acção • M12 • 118m

Com Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas