Warehouse: O Novo Mundo das famílias

Além de reunir os mais variados artigos infantis, dos brinquedos ao mobiliário, passando pela decoração, esta nova loja é também um local onde os pais (tios e avós) podem assistir a workshops desenvolvidos por especialistas sobre temas como o sono, a amamentação, o pós-parto, a nutrição infantil ou as birras. Os workshops vão começar em Setembro e acontecerão todas as terças-feiras. "Queremos ser o espaço que oferece aos pais tudo aquilo de que eles precisam, queremos oferecer muito mais do que produtos, queremos ser também conselheiros", conclui Mónica.





Warehouse by Maria do Mar

R. João Saraiva, 28a, R/C, Lisboa, 2.ª a sáb., 10h-19h

A Maria do Mar, loja de decoração e brinquedos de criança, já não está sozinha em Lisboa. Este Verão, a cidade viu abrir a Warehouse by Maria do Mar - Family Concept Store, a segunda casa da marca, também em Alvalade, que apesar de partilhar o conceito da casa-mãe, segundo a fundadora Mónica Albuquerque, é bem diferente: "Esta vai ser uma loja para a família, com tudo aquilo de que a família precisa. A Maria do Mar continua a ser uma gift store - e nesse sentido considero-as muito diferentes."Para a marca portuguesa, o mais importante continua a ser celebrar o mundo mágico das crianças, só que agora num espaço maior. "A Maria do Mar é uma loja pequena, uma gift store, que tem presentes para crianças de todas as idades. Lá começámos a perceber que a parte dos têxteis tinha uma força gigante, mas havia um problema: o espaço. Tínhamos de arranjar outra loja", explica Mónica.Para a empresária, à semelhança do que acontece na primeira loja, o mais importante na segunda (e, em suma, na marca) é a sustentabilidade: "Desde muito nova que fui sensibilizada para a ecologia, para a sustentabilidade, para o verde, para o orgânico e para o biológico. Enquanto mãe eu sentia a necessidade de passar o mesmo grau de alerta e urgência ao meu filho."Para Mónica, esta nova loja tem elementos muito particulares, como é o caso da casa de banho com espaço para o carrinho de bebé, que está equipada para os mais pequenos e que inclui um trocador repleto de fraldas e toalhitas, além de ter um cantinho da amamentação e um aquecedor de biberões.