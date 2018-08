Crítica de música: Human, de Isaura

Nota: 3 estrelas e meia



Isaura

Pop rock

• Ed. Universal

€13,90

Human, o álbum de estreia de Isaura, é composto por temas animados (influenciados pela pop electrónica) e canções nostálgicas, que reflectem a perda da avó. O trabalho espelha bem a personalidade da autora de O Jardim, apoiado em interpretações emotivas e privilegiando a harmonia sonora, que contempla algumas referências à soul e ao r&b.Nas faixas mais ritmadas, destacam-se a cativante High Away (alusiva à pop dos anos 80) e a forma hábil como se cruzam a cadência dançável e a toada ambiental em I Need Ya. A confessional Gone Now define os momentos de maior intensidade e reflexão interior do disco, sobressaindo também o hip-hop agradável de Keep Persisting (com a participação do rapper ProfJam).Human evidencia, em suma, a capacidade de entrega de Isaura e representa uma estreia positiva para a cantora e compositora portuguesa.