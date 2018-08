Crítica de cinema: Helena e os Homens

"Renoir transforma a acção numa farsa romântica e o ecrã é inundado por uma energia frenética cheia de vida e cor", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

Não é o melhor filme do mestre Jean Renoir - A Grande Ilusão (1937) e A Regra do Jogo (1939) são imbatíveis -, mas Helena e os Homens (1956) é um objecto de delicioso escapismo, a terceira parte de uma colorida trilogia quase musical: A Comédia e a Vida (1952) e French Cancan são os outros dois títulos que marcaram este regresso de Renoir a França depois do seu período americano. O próprio realizador assumiu, numa entrevista a Jacques Rivette, que o filme existe por uma única razão: Ingrid Bergman, o centro do triângulo amoroso, a princesa polaca por quem - na pré-Primeira Guerra - um general se apaixona. Renoir transforma a acção numa farsa romântica e o ecrã é inundado por uma energia frenética cheia de vida e cor.



Nota: 4 estrelas



De Jean Renoir

Fra. • Comédia musical • M6 • 98m

Com Ingrid Bergman, Jean Marais e Mel Ferrer