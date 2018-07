Crítica de livros: Um Diário Russo, de John Steinbeck

Como muitos escritores cujas vidas atravessaram a Guerra Fria (de García Márquez a Urbano Tavares Rodrigues), também John Steinbeck (1902-1968) foi ver como era a União Soviética - e com enorme vantagem: viajou na companhia de Robert Capa, o célebre fotógrafo - e as fotografias, em regra muito boas, foram incluídas no volume.Visitar a URSS em 1947 não era fácil. Estalinegrado, por exemplo, continuava em ruínas e necessitava com urgência de "meia dúzia de escavadoras". O périplo incluiu a Ucrânia e a Geórgia, então parte do território russo. Steinbeck não fez proselitismo pró-russo nem alinhou na fronda anti-soviética. Sem perder objectividade, o relato é caloroso, na medida em que o autor se preocupou com as condições de vida das pessoas comuns.Livros do Brasil238 págs.€16,60