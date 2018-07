Crítica de música: Radio Gemini, de David Fonseca

Radio Gemini

O sétimo álbum de originais de David Fonseca, Radio Gemini, apresentado em formato de emissão de rádio, inclui canções e interlúdios, nos quais se abordam sonoridades como o hip-hop, o R&B e o rock clássico, entre outras. A forma como a pop é incorporada nos diferentes estilos musicais, reflectindo as várias facetas do ex-Silence 4, confere maior dinâmica e vitalidade ao trabalho. Os outros aspectos que definem Radio Gemini resultam da qualidade dos arranjos e das interpretações de Fonseca, sempre a privilegiar a criatividade, com vista à originalidade.A sedutora Resist (com a participação de Alice Wonder), a envolvente (de linhagem R&B) Tell Me Something I Don't Know, a aproximação ao reggae de Lazy e a pop animada de Sloppy Kisses destacam-se no alinhamento, pela boa execução dos caminhos sonoros escolhidos.Globalmente, Radio Gemini sobressai pela sua visão musical ampla e representa uma aposta ganha para David Fonseca, agora mais inspirado do que nos seus anteriores trabalhos.Nota: 4 estrelasPop-rock • Ed. Universal