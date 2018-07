Crítica de livros: Tu não és como as outras mães, de Angelika Schrobsdorff

Tu não és como as outras mães

Inédita no nosso país, a alemã Angelika Schrobsdorff (1927-2016) foi escritora e actriz. Oriunda da alta burguesia de Berlim, tornou-se famosa pelo tom promíscuo do primeiro romance, Die Herren, em 1961. Mas seria preciso esperar 30 anos para dar à estampa a sua obra-prima, Tu Não És Como as Outras Mães.Trata-se da biografia da mãe, Else Kirschner, mulher inconformista, à frente do seu tempo, que por norma contrariava as convenções sociais. Pior: uma judia que desdenhava as tradições da cultura judaica. O destino da avó (morta no campo de Theresienstadt) marcará o espírito de Angelika. Por isso, o livro não perde de vista o horror da Solução Final.A partir dos anos 1910, a narrativa precede, acompanha e passa o período negro do III Reich, ora em Berlim, ora em Sófia. Else é judia, mas tem dinheiro suficiente para ter também muitos amigos e recursos. Vista de Dahlem, bairro exclusivo de Berlim, a realidade era outra. Fritz Schwiefert, o primeiro marido, iniciou-a nos jogos eróticos. O mundo desaba à sua volta, mas o frívolo círculo de Else procede como se nada acontecesse. Nenhum detalhe escapa à grande angular da autora. Else tem 20 anos quando a I Guerra Mundial rebenta, mas a família sai incólume.Na qualidade de narradora autodiegética, Angelika intromete-se com frequência na narrativa. Inseridas a contraciclo, as recordações da baronesa Eugenie von Liebig são um bom exemplo. As questões identitárias (o que é ser judeu?) impõem-se: "À Palestina não devo nada, e o sionismo é um mau plágio de todas as aspirações do nosso tempo." O desabafo consta de uma carta escrita a partir de Portugal.Na companhia da mãe, Angelika viveu na Bulgária durante a II Guerra Mundial, e foi casada com o cineasta francês Claude Lanzmann, autor do mítico documentário Shoah (1985). Ambos viveram durante 25 anos em Israel.Nota: 4 estrelasEd. Alfaguara • 556 págs.€22