Crítica de livros: Calibre 22, de Rubem Fonseca

Rubem Fonseca

Acontece aos melhores. Desta vez, Rubem Fonseca (n. 1925) errou a pontaria. O autor, decano dos escritores brasileiros, foi polícia durante seis anos. Grande parte da obra aproveita essa experiência, instalando o mal no interior da própria linguagem. Ninguém o fez como ele. Infelizmente, Calibre 22, uma colectânea de 29 "contos", devia ter ficado na gaveta. Os vindouros pelam-se por inéditos. Curiosa ironia. A Sextante tem vindo a publicar toda a obra de Rubem Fonseca. Mas, no momento de redefinir o seu catálogo (o que aconteceu há dois meses), a editora mudou também o layout dos volumes. Ou seja, o formato diz-nos que este é um livro diferente.Fonseca foi sempre excepcional nos contos. Os romances são bons, mas nessa área o Brasil tem melhor. Os contos sim, ímpares, sem equivalente em muitas línguas, daí a expectativa com Calibre 22. A decepção é um murro no estômago. A larga maioria destes "contos" não passa de breves crónicas, simples crónicas medíocres, e chamar-lhes assim roça o elogio, porque a maior parte delas são aquilo a que chamamos posts. Seria pleonástico explicar que conto, género de grande exigência, é outra coisa.Vejamos Ópera, foder e sanduíche de mortadela. Não é ficção, é paraensaio memorialístico: "Ópera? Acho que não tem nem mesmo no Scala de Milão. Outro dia eu li no jornal […] Mas li errado, não enxergo…" O texto prolonga o desfasamento com a realidade: "As pessoas não fodem mais […] só os pederastas fodem […] metade da população do mundo é de lésbicas, gays, transexuais e por aí fora. […] Então eu podia imaginar o sofrimento do Evaristo quando descobriu que o filho ia virar filha e não lhe daria netos." É triste ver um autor deste gabarito cair tão fundo. Numa prosa sibilina, Paulo Francis escreveu coisas igualmente disparatadas, mas nunca lhes chamou contos. Os géneros literários perderam as balizas fundadoras? São os editores que decidem? Torna-se penoso ler Calibre 22 e o problema é mesmo a prosa chilra.Nota: 1 estrelaSextante171 págs.€15,50