Crítica de livros: Os Meninos da Camorra

O jornalista e escritor italiano Roberto Saviano (n. 1979) celebrizou-se com os artigos que publicou sobre a Camorra napolitana e com o romance Gomorra, êxito planetário que deu origem a um filme e a uma série de televisão. Desde que o livro saiu, Saviano ficou com a cabeça a prémio, vivendo actualmente em Nova Iorque sob protecção policial. Decalcando factos reais, Os Meninos da Camorra prolonga a temática com enfoque no recrutamento de adolescentes. Os meninos são 11 e fazem frente aos padrinhos das grandes famílias do crime. Como se o bestseller de 2006 estivesse a ser republicado em série. Agora são rapazes. O próximo será com mulheres?Nota: 3 estrelasEd. Alfaguara381 págs.€19,90