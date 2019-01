Crítica de livros: Os Cães Ladram Facas de Charles Bukowski

A partir de vários livros, alguns póstumos, Valério Romão organizou Os Cães Ladram Facas, seleção de 135 poemas traduzidos por Rosalina Marshall

Uma antologia da poesia de Charles Bukowski (1920-1994) é sempre de saudar. A partir de vários livros, alguns póstumos, Valério Romão organizou Os Cães Ladram Facas, seleção de 135 poemas traduzidos por Rosalina Marshall. A edição não é bilingue.



No prefácio, Valério Romão alerta o leitor para a possibilidade de vários poemas póstumos terem "sofrido modificações consideráveis à mão do editor, John Martin".



Poeta e escritor do realismo sujo, a obra de Bukowski tem sido reavaliada depois da sua morte. Marginal ao sistema literário, desde cedo cantou as vidas dos deserdados e o absurdo da existência: "Somos pássaros moribundos/ somos navios que se afundam -/ o mundo balança contra nós […] e chamam ao nosso veneno política."



Clichés autobiográficos plasmados na obra: misoginia inata, sexo promíscuo, abuso de álcool e violência indiscriminada. A precariedade das profissões (operário fabril, carteiro, etc.) não o impediu de escrever dezenas de livros, incluindo seis romances e uma dúzia de coletâneas de contos. A Black Sparrow Press tem feito render o espólio.



Charles Bukowski

Editora Alfaguara

374 págs.

€18,90