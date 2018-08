Crítica de livros: O Quarto de Marte

O Quarto de Marte

O marketing tomou conta da literatura. Rachel Kushner (n. 1968), autora de três romances e uma colectânea de contos, foi comparada a Dickens. Não havia necessidade. Com o apoio de James Wood, Jonathan Franzen ou George Saunders, ela passa bem sem os ditirambos.Quem quiser conhecer alguma coisa acerca do sistema prisional da Califórnia, deve ler O Quarto de Marte, o romance mais recente da autora. Não se assuste com o título, é apenas o nome de um clube de lap dance. Sobre prisões, Mrs. Kushner terá investigado tudo o que havia para investigar. O resultado não é exaltante, pese embora o excepcional conseguimento da tradução de José Miguel Silva.Romy Leslie Hall, a protagonista, tem 29 anos. Em 2003 ainda cumpre duas "perpétuas" na penitenciária feminina de Stanville. O inventário dos procedimentos é um empecilho, mas os relatos em flashback, em especial os episódios de sexo, estão bem esgalhados. Romy destaca-se das mulheres que compõem o universo prisional. Quem leu Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison (2010), o livro de memórias da lésbica radical chic Piper Kerman, acusada de tráfico de drogas e fraude fiscal, conhece a fonte de Mrs. Kushner, colaboradora de revistas selectas, como The New Yorker ou The Paris Review.A estrutura narrativa apoia-se numa sucessão de histórias almodóvarianas em clave americana, como as que vimos na série da Netflix feita a partir do livro de Piper Kerman. O ponto é esse: com todos os seus pergaminhos literários, Mrs. Kushner não acrescenta nada ao já lido e visto sobre wrong gender, mulheres abusadas e violência extrema do sistema policial e penitenciário (as mulheres são quase todas negras e pobres). Lyndon B. Johnson, o Presidente que jurou a Constituição ao lado do corpo de Kennedy, e Richard Nixon, o Presidente demitido após o Caso Watergate, fazem parte da intriga, o primeiro por causa de chuveiros genitais, o segundo a pretexto de música country. E também Dostoievski [Raskólnikov é o personagem principal de Crime e Castigo, do autor russo], presumo que para dar espessura.Nota: 3 estrelasEd. Relógio d'Água333 págs.