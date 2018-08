Crítica de cinema: Fim-de-semana no Ascensor

"A importância histórica e atmosférica de Os Amantes e deste Fim-de-semana no Ascensor, ambos de 1958 e dirigidos aos 24 anos, é inegável", escreve Pedro Marta Santos

Louis Malle, de filmografia desigual, nunca foi um grande cineasta (Fogo Fátuo e Atlantic City são os seus filmes mais interessantes, com My Dinner with Andre como irresistível curiosidade). Mas a importância histórica e atmosférica de Os Amantes e deste Fim-de-semana no Ascensor, ambos de 1958 e dirigidos aos 24 anos, é inegável.



Entre o rigor dos clássicos norte-americanos e uma liberdade de estilo que prefigura a Nouvelle Vague, é uma intriga policial onde Julien (Maurice Ronet), fruto de um descuido após assassinar o patrão, negociante de armas e marido de Florence, a sua amante (Jeanne Moreau), fica preso no elevador, tentando contornar o destino. A grande estrela, porém, não é a magnífica Moreau, mas a banda sonora de Miles Davis.



Nota: 4 estrelas



De Louis Malle

França • Thriller • M14 • 88m

Com Jeanne Moreau e Maurice Ronet