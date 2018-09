Crítica de livros: NIX - Fantasmas do Passado

Nathan Hill

Romance

Editora Presença

€27,90

Distinguir a verdade da mentira talvez seja o móbil de Nix - Fantasmas do Passado, romance de estreia de Nathan Hill (n. 1978). A narrativa cobre o período que vai dos motins estudantis de 1968, ao aparecimento do Occupy Wall Street, no fim do Verão de 2011.O livro é um tour d'horizon pela América actual. Um dos personagens é o político republicano Sheldon Packer, em quem todos identificam a representação literária de Trump. Tal como na vida real, a" verdade" de Packer não coincide com os factos. Samuel Andresen-Anderson, o protagonista, é um escritor falhado que volta a saber da existência da mãe quando as televisões dão notícia de que, "num ataque pérfido", uma professora radical hippie tinha atingido a córnea direita do governador Packer. Para quem ocupava 40 horas por semana a jogar World of Warcraft, o atentado de Grant Park, em Chicago, muda tudo. A contracultura já não é o que era.Nota: 3 estrelas