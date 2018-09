A segunda vida da melhor série que ainda não viu

É também a partir dessa segunda temporada que o argumento começa a dar uma atenção diferente às personagens femininas, colocando-as num plano semelhante - a nível narrativo mas, também, de importância no âmbito histórico da série - ao das masculinas (que dominam a primeira temporada). Cameron Howe (Mackenzie Davis) e Donna Clark (Kerry Bishé) tomam controlo de tudo sem secundarizar os outros dois pilares de Halt and Catch Fire, Joe MacMillan (Lee Pace) e Gordon Clark (Scoot McNairy). Elas revelam-se como duas das personagens mais fascinantes da televisão dos últimos anos, numa série com um enredo sempre cativante e com uma banda sonora magnífica. Não se deixe enganar pela forma como passou despercebida há uns anos, é uma das melhores séries dramáticas desta década.

O que é que Mad Men, Breaking Bad e The Walking Dead têm em comum? O canal e a produtora AMC. Três séries que ajudaram a popularizar a qualidade da AMC ao longo da última década e que a colocaram lado a lado com outras produtoras/canais como HBO ou Showtime. Halt and Catch Fire teve quatro temporadas (entre 2014 e 2017) e não fica atrás de nenhuma das outras três. Passou despercebida? Sim. Agora há, contudo, uma excelente oportunidade para remediar isso: todos os episódios estão disponíveis através de uma aplicação disponível em exclusivo no serviço Meo.O desenvolvimento da indústria dos computadores pessoais e da Internet ao longo das décadas de 1980 e 1990 está longe de ser a melhor razão para ficar sentado no sofá a ver televisão. Coloque-se, porém, as coisas assim: Christopher Cantwell e Christopher C. Rogers fizeram com a tecnologia o que Matthew Weiner fez com o universo das agências de publicidade nos anos 1960 em Mad Men. Mais sexy, não é?O arranque é inspirado na estratégia que a Compaq usou para se inserir no mercado nos anos 1980 e na luta de uma posição no mercado contra a IBM, num momento em que a surgia igualmente a Apple. A partir daí Halt and Catch Fire livra-se dos constrangimentos da cronologia verdadeira e de um uso concreto das referências; por exemplo, a segunda temporada é muito inspirada na criação da id Software (os criadores dos populares videojogos dos anos 1990 Wolfenstein e Doom), mas a acontecer ainda durante os anos 1980 com a miragem da Internet.